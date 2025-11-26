Kaj je MEEBSTR

Tokenomika MeebitStrategy (MEEBSTR) Odkrijte ključne vpoglede v MeebitStrategy (MEEBSTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Tokenomika in analiza cen MeebitStrategy (MEEBSTR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MeebitStrategy (MEEBSTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 603.49K Skupna ponudba: $ 928.04M Razpoložljivi obtok: $ 928.04M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 603.49K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00740641 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 Trenutna cena: $ 0.00065028

Informacije o MeebitStrategy (MEEBSTR) Uradna spletna stran: https://www.nftstrategy.fun/strategies/0xc9b2c00f31b210fcea1242d91307a5b1e3b2be68

Tokenomika MeebitStrategy (MEEBSTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike MeebitStrategy (MEEBSTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MEEBSTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MEEBSTR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Napoved cene MEEBSTR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MEEBSTR? Naša stran za napovedovanje cen MEEBSTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

