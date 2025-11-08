Današnja cena MeebitStrategy

Današnja cena kriptovalute MeebitStrategy (MEEBSTR) v živo je --, s spremembo 0.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEEBSTR v USD je -- na MEEBSTR.

Kriptovaluta MeebitStrategy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 682,424, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 930.56M MEEBSTR. V zadnjih 24 urah se je MEEBSTR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00740641, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MEEBSTR premaknil +0.28% v zadnji uri in -34.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije MeebitStrategy (MEEBSTR)

Tržna kapitalizacija $ 682.42K$ 682.42K $ 682.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 682.42K$ 682.42K $ 682.42K Zaloga v obtoku 930.56M 930.56M 930.56M Skupna ponudba 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711 930,564,452.4973711

