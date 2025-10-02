Tokenomika Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Tržna kapitalizacija:
$ 30.27M
Skupna ponudba:
$ 30.28M
Razpoložljivi obtok:
$ 30.28M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 30.27M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.049
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.984789
Trenutna cena:
$ 0.999535
Informacije o Maxi PayFi Strategy Token (MPST)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs.

The Huma Protocol is offered in two forms:

Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement.

Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework.

Uradna spletna stran:
https://app.huma.finance

Tokenomika Maxi PayFi Strategy Token (MPST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Maxi PayFi Strategy Token (MPST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MPST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MPST.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MPST, raziščite ceno žetona MPST v živo!

Napoved cene MPST

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MPST? Naša stran za napovedovanje cen MPST združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

