Tokenomika LORE AI (LORE)
Tokenomika in analiza cen LORE AI (LORE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LORE AI (LORE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LORE AI (LORE)
LORE fills the critical gap in the Solana memecoin ecosystem—serving as the essential bridge between PumpFun graduation and moonshot potential.
When tokens earn PumpFun's "seal of approval," they face their greatest challenge: navigating the volatile market without the automatic visibility of launch platforms. While pre-graduation tokens benefit from extensive "free marketing" through DEX interfaces, Telegram bots, and trading communities, this promotional ecosystem often goes quiet after graduation.
LORE answers the question every holder asks: "We've graduated... what now?"
Tokenomika LORE AI (LORE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LORE AI (LORE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LORE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LORE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Napoved cene LORE
