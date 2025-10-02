Tokenomika Level (LVL)

Tokenomika in analiza cen Level (LVL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Level (LVL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 227.29K
$ 227.29K$ 227.29K
Skupna ponudba:
$ 26.83M
$ 26.83M$ 26.83M
Razpoložljivi obtok:
$ 17.41M
$ 17.41M$ 17.41M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 350.24K
$ 350.24K$ 350.24K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 11.03
$ 11.03$ 11.03
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01042921
$ 0.01042921$ 0.01042921
Trenutna cena:
$ 0.0130631
$ 0.0130631$ 0.0130631

Informacije o Level (LVL)

Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.

Uradna spletna stran:
https://app.level.finance/

Tokenomika Level (LVL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Level (LVL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LVL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LVL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LVL, raziščite ceno žetona LVL v živo!

Napoved cene LVL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LVL? Naša stran za napovedovanje cen LVL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

