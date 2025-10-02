Tokenomika LCP (LCP)
Tokenomika in analiza cen LCP (LCP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LCP (LCP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o LCP (LCP)
The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward.
Tokenomika LCP (LCP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike LCP (LCP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov LCP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LCP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko LCP, raziščite ceno žetona LCP v živo!
Napoved cene LCP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LCP? Naša stran za napovedovanje cen LCP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti