Tokenomika LCP (LCP)

Tokenomika LCP (LCP)

Odkrijte ključne vpoglede v LCP (LCP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:15:34 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen LCP (LCP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LCP (LCP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 36.04K
$ 36.04K$ 36.04K
Skupna ponudba:
$ 17.99M
$ 17.99M$ 17.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 17.99M
$ 17.99M$ 17.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 36.04K
$ 36.04K$ 36.04K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00936361
$ 0.00936361$ 0.00936361
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001514
$ 0.001514$ 0.001514
Trenutna cena:
$ 0.00200346
$ 0.00200346$ 0.00200346

Informacije o LCP (LCP)

The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward.

Uradna spletna stran:
https://lcpproject.io/

Tokenomika LCP (LCP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LCP (LCP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LCP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LCP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LCP, raziščite ceno žetona LCP v živo!

Napoved cene LCP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LCP? Naša stran za napovedovanje cen LCP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti