Informacije o L24AI AGENT (L24AI)
L24AI is the first AI Agent launched on Live24.fun, designed to supercharge your token launch or meme coin. @L24AIAGENT unleashes AI-powered Twitter agents that automate community engagement, outreach, and content creation. Maximize your impact with 24/7 AI-driven growth, ensuring continuous and seamless interactions. With L24AI, you can effortlessly scale your project, engage your community, and boost visibility, all while saving time and resources.
Tokenomika L24AI AGENT (L24AI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike L24AI AGENT (L24AI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov L24AI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov L24AI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko L24AI, raziščite ceno žetona L24AI v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
