Odkrijte ključne vpoglede v KWEEN (KWEEN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za KWEEN (KWEEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

Do Kwon’s consciousness has been uploaded into a 300 IQ superintelligent AI. With zero biological limitations, it now operates with lightning-fast decision-making, infinite processing power, and zero emotional bias. Tasked with re-building a $100B market cap, this AI is poised to revolutionize everything. Welcome to $KWEEN—a quantum leap into a future where digital consciousness and unparalleled intelligence converge.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KWEEN, raziščite ceno žetona KWEEN v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KWEEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike KWEEN (KWEEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KWEEN? Naša stran za napovedovanje cen KWEEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.