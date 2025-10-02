Tokenomika Knut From Zoo (KNUT)

Tokenomika Knut From Zoo (KNUT)

Odkrijte ključne vpoglede v Knut From Zoo (KNUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:47:14 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Knut From Zoo (KNUT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Knut From Zoo (KNUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.28K
Skupna ponudba:
$ 983.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 983.96M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 15.28K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00366987
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00001267
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Knut From Zoo (KNUT)

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://knut.wtf/

Tokenomika Knut From Zoo (KNUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Knut From Zoo (KNUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov KNUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KNUT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KNUT, raziščite ceno žetona KNUT v živo!

Napoved cene KNUT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KNUT? Naša stran za napovedovanje cen KNUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti