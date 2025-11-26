Kaj je KITSU

Tokenomika Kitsu (KITSU) Odkrijte ključne vpoglede v Kitsu (KITSU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Kitsu (KITSU) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kitsu (KITSU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 201.46K $ 201.46K $ 201.46K Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 201.46K $ 201.46K $ 201.46K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00129187 $ 0.00129187 $ 0.00129187 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00020146 $ 0.00020146 $ 0.00020146 Preberite več o ceni Kitsu (KITSU) Kupite KITSU zdaj!

Informacije o Kitsu (KITSU) Uradna spletna stran: https://kitsunine.io/

Tokenomika Kitsu (KITSU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Kitsu (KITSU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov KITSU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KITSU. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko KITSU, raziščite ceno žetona KITSU v živo!

Napoved cene KITSU Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KITSU? Naša stran za napovedovanje cen KITSU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona KITSU zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!