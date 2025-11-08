Današnja cena Kitsu

Današnja cena kriptovalute Kitsu (KITSU) v živo je $ 0.00023302, s spremembo 0.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KITSU v USD je $ 0.00023302 na KITSU.

Kriptovaluta Kitsu je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 233,020, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B KITSU. V zadnjih 24 urah se je KITSU trgovalo med $ 0.00023073 (najnižje) in $ 0.00023492 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00129187, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00017567.

V kratkoročni uspešnosti se je KITSU premaknil -- v zadnji uri in -10.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kitsu (KITSU)

Tržna kapitalizacija $ 233.02K$ 233.02K $ 233.02K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 233.02K$ 233.02K $ 233.02K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kitsu je $ 233.02K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KITSU je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 233.02K.