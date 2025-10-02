Odkrijte ključne vpoglede v KIM Token (KIM), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem.

Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KIM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

