Današnja cena Introvert Coin

Današnja cena kriptovalute Introvert Coin (INTROVERT) v živo je $ 0.00000613, s spremembo 0.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INTROVERT v USD je $ 0.00000613 na INTROVERT.

Kriptovaluta Introvert Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,127.97, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.42M INTROVERT. V zadnjih 24 urah se je INTROVERT trgovalo med $ 0.00000608 (najnižje) in $ 0.00000613 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00183675, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000594.

V kratkoročni uspešnosti se je INTROVERT premaknil -- v zadnji uri in -17.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Introvert Coin (INTROVERT)

Tržna kapitalizacija $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Zaloga v obtoku 999.42M 999.42M 999.42M Skupna ponudba 999,420,140.014032 999,420,140.014032 999,420,140.014032

Trenutna tržna kapitalizacija Introvert Coin je $ 6.13K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INTROVERT je 999.42M, skupna ponudba pa znaša 999420140.014032. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.13K.