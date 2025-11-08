Današnja cena Arbit

Današnja cena kriptovalute Arbit (ARBT) v živo je $ 0.003391, s spremembo 4.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ARBT v USD je $ 0.003391 na ARBT.

Kriptovaluta Arbit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- ARBT. V zadnjih 24 urah se je ARBT trgovalo med $ 0.001701 (najnižje) in $ 0.007279 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je ARBT premaknil +0.23% v zadnji uri in +239.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 37.01K.

Tržne informacije Arbit (ARBT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

