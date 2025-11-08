BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM v živo je 0.00984 USD. Tržna kapitalizacija SBM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

SQUADBOOM (SBM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:24 (UTC+8)

Današnja cena SQUADBOOM

Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM (SBM) v živo je $ 0.00984, s spremembo 18.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBM v USD je $ 0.00984 na SBM.

Kriptovaluta SQUADBOOM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SBM. V zadnjih 24 urah se je SBM trgovalo med $ 0.0081 (najnižje) in $ 0.0219 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SBM premaknil -1.11% v zadnji uri in -90.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 592.89K.

Tržne informacije SQUADBOOM (SBM)

--
----

$ 592.89K
$ 592.89K$ 592.89K

$ 984.00K
$ 984.00K$ 984.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija SQUADBOOM je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 592.89K. Obstoječa ponudba SBM je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 984.00K.

Zgodovina cene SQUADBOOM, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081
24H Nizka
$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219
24H Visoka

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

$ 0.0219
$ 0.0219$ 0.0219

--
----

--
----

-1.11%

-18.18%

-90.16%

-90.16%

Zgodovina cen SQUADBOOM (SBM) v USD

Sledite spremembam cen SQUADBOOM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0019998-18.18%
30 dni$ -0.09016-90.16%
60 dni$ -0.09016-90.16%
90 dni$ -0.09016-90.16%
Današnja sprememba cene SQUADBOOM

Danes je SBM zabeležil spremembo $ -0.0019998 (-18.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene SQUADBOOM

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.09016 (-90.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene SQUADBOOM

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SBM spremenil za $ -0.09016 (-90.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene SQUADBOOM

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.09016 (-90.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SQUADBOOM (SBM) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen SQUADBOOM.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SQUADBOOM

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SQUADBOOM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SQUADBOOM?

SQUADBOOM (SBM) price factors include:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development progress and roadmap updates
5. Community engagement and adoption rates
6. Exchange listings and accessibility
7. Regulatory news affecting gaming/NFT tokens
8. Partnership announcements
9. Token utility within the ecosystem
10. Supply and demand dynamics

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SQUADBOOM?

People want to know SQUADBOOM (SBM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto SQUADBOOM

Napoved cene SQUADBOOM (SBM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SBM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SQUADBOOM (SBM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena SQUADBOOM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SQUADBOOM

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SQUADBOOM? Nakup SBM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SQUADBOOM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SQUADBOOM (SBM).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SQUADBOOM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu SQUADBOOM (SBM)

Kaj lahko storite s kriptovaluto SQUADBOOM

Z lastništvom kriptovalute SQUADBOOM se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup SQUADBOOM (SBM) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je SQUADBOOM (SBM)

SquadBoom is a next-generation decentralized protocol designed for AI-powered content collaboration and value feedback. By introducing a closed-loop mechanism of Content Training → Insight Generation → Incentivized Distribution, SquadBoom redefines the value relationship between users and AI models—where every post trains intelligence, and every insight earns rewards.

SQUADBOOM Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje SQUADBOOM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna SQUADBOOM spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SQUADBOOM

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SQUADBOOM?
Če bi kriptovaluta SQUADBOOM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SQUADBOOM.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:24 (UTC+8)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

SBM USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SBM z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SBM USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte SQUADBOOM (SBM) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute SQUADBOOM v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SBM/USDT
$0.009
$0.009$0.009
-18.18%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

SBM
SBM
USD
USD

1 SBM = 0.00984 USD