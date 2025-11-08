Današnja cena SQUADBOOM

Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM (SBM) v živo je $ 0.00984, s spremembo 18.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBM v USD je $ 0.00984 na SBM.

Kriptovaluta SQUADBOOM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SBM. V zadnjih 24 urah se je SBM trgovalo med $ 0.0081 (najnižje) in $ 0.0219 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je SBM premaknil -1.11% v zadnji uri in -90.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 592.89K.

Tržne informacije SQUADBOOM (SBM)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 592.89K$ 592.89K $ 592.89K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 984.00K$ 984.00K $ 984.00K Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javna veriga blokov BSC

