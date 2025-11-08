Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM v živo je 0.00984 USD. Tržna kapitalizacija SBM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM v živo je 0.00984 USD. Tržna kapitalizacija SBM je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz SBM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM (SBM) v živo je $ 0.00984, s spremembo 18.18 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBM v USD je $ 0.00984 na SBM.
Kriptovaluta SQUADBOOM je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- SBM. V zadnjih 24 urah se je SBM trgovalo med $ 0.0081 (najnižje) in $ 0.0219 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je SBM premaknil -1.11% v zadnji uri in -90.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 592.89K.
Tržne informacije SQUADBOOM (SBM)
$ 592.89K
$ 592.89K
$ 984.00K
$ 984.00K
100,000,000
100,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija SQUADBOOM je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 592.89K. Obstoječa ponudba SBM je --, skupna ponudba pa znaša 100000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 984.00K.
Zgodovina cene SQUADBOOM, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-1.11%
-18.18%
-90.16%
-90.16%
Zgodovina cen SQUADBOOM (SBM) v USD
Sledite spremembam cen SQUADBOOM za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0019998
-18.18%
30 dni
$ -0.09016
-90.16%
60 dni
$ -0.09016
-90.16%
90 dni
$ -0.09016
-90.16%
Današnja sprememba cene SQUADBOOM
Danes je SBM zabeležil spremembo $ -0.0019998 (-18.18%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene SQUADBOOM
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.09016 (-90.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene SQUADBOOM
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SBM spremenil za $ -0.09016 (-90.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene SQUADBOOM
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.09016 (-90.16%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen SQUADBOOM (SBM) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto SQUADBOOM
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute SQUADBOOM, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute SQUADBOOM?
SQUADBOOM (SBM) price factors include:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development progress and roadmap updates 5. Community engagement and adoption rates 6. Exchange listings and accessibility 7. Regulatory news affecting gaming/NFT tokens 8. Partnership announcements 9. Token utility within the ecosystem 10. Supply and demand dynamics
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute SQUADBOOM?
People want to know SQUADBOOM (SBM) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio valuation, tracking investment performance, and assessing market volatility. Real-time price data helps investors manage risk and capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto SQUADBOOM
Napoved cene SQUADBOOM (SBM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SBM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen SQUADBOOM (SBM) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena SQUADBOOM lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute SQUADBOOM v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SBM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute SQUADBOOM.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto SQUADBOOM
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto SQUADBOOM? Nakup SBM je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute SQUADBOOM. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute SQUADBOOM (SBM).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in SQUADBOOM bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto SQUADBOOM
Z lastništvom kriptovalute SQUADBOOM se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
SquadBoom is a next-generation decentralized protocol designed for AI-powered content collaboration and value feedback. By introducing a closed-loop mechanism of Content Training → Insight Generation → Incentivized Distribution, SquadBoom redefines the value relationship between users and AI models—where every post trains intelligence, and every insight earns rewards.
SQUADBOOM Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje SQUADBOOM razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o SQUADBOOM
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta SQUADBOOM?
Če bi kriptovaluta SQUADBOOM rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute SQUADBOOM.
Koliko je kriptovaluta SQUADBOOM vredna danes?
Današnja cena kriptovalute SQUADBOOM je $ 0.00984. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta SQUADBOOM še vedno dobra naložba?
SQUADBOOM ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SBM, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto SQUADBOOM?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto SQUADBOOM v vrednosti $ 592.89K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute SQUADBOOM?
Cena kriptovalute SBM se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute SQUADBOOM v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SBM.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute SQUADBOOM?
Na ceno SBM vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SBM/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute SQUADBOOM gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute SQUADBOOM letos rasla?
Cena kriptovalute SQUADBOOM bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute SQUADBOOM (SBM).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:24 (UTC+8)
