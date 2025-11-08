Današnja cena NRABBIT

Današnja cena kriptovalute NRABBIT (NRABBIT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz NRABBIT v USD je -- na NRABBIT.

Kriptovaluta NRABBIT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- NRABBIT. V zadnjih 24 urah se je NRABBIT trgovalo med -- (najnižje) in -- (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je NRABBIT premaknil -- v zadnji uri in -- v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije NRABBIT (NRABBIT)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- --

Trenutna tržna kapitalizacija NRABBIT je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba NRABBIT je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.