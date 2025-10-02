Odkrijte ključne vpoglede v Intrepid Token (INT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Intrepid Token (INT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

INT is the token of Intrepidgains community DAO. The current utility will allow holders to access a proprietary application. The app operates by employing mathematical correlations, utilizing formulas such as Bayes' theorem, to analyze the relationship between a project's performance and its fundamental attributes. We collect data on a project at a specific point in time, examining how various attributes relate to its performance. The app assigns scores to projects: higher scores indicate a positive correlation with attributes historically associated with higher return on investment (ROI), while lower scores suggest a link with attributes typically leading to poor performance.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INT, raziščite ceno žetona INT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov INT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Intrepid Token (INT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INT? Naša stran za napovedovanje cen INT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.