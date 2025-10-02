Tokenomika IMPT (IMPT)

Tokenomika IMPT (IMPT)

Odkrijte ključne vpoglede v IMPT (IMPT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:01:18 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen IMPT (IMPT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za IMPT (IMPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 5.98M
Skupna ponudba:
$ 1.65B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.24B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.91M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02042864
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00150302
Trenutna cena:
$ 0.00481109
Informacije o IMPT (IMPT)

IMPT connects users with hundreds of impactful environmental projects around the world with the purpose to reduce carbon emissions and help our planet. IMPT also engages thousands of the largest retail brands that allocate a specific percentage of sale margin for environmental projects. It is accumulated in users’ accounts in the form of IMPT tokens. The users accumulate these tokens till they reach the necessary amount of the carbon credit of their choice. As a result, users can continue with their normal shopping while helping the planet.

Uradna spletna stran:
https://www.impt.io

Tokenomika IMPT (IMPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike IMPT (IMPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IMPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IMPT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IMPT, raziščite ceno žetona IMPT v živo!

Napoved cene IMPT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal IMPT? Naša stran za napovedovanje cen IMPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

