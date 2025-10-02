Odkrijte ključne vpoglede v IDRX (IDRX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov IDRX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike IDRX (IDRX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

