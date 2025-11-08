Današnja cena iAero Protocol LIQ

Današnja cena kriptovalute iAero Protocol LIQ (LIQ) v živo je $ 0.098428, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LIQ v USD je $ 0.098428 na LIQ.

Kriptovaluta iAero Protocol LIQ je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,315,070, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.36M LIQ. V zadnjih 24 urah se je LIQ trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.122092, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.075217.

V kratkoročni uspešnosti se je LIQ premaknil -- v zadnji uri in -2.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije iAero Protocol LIQ (LIQ)

Tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Zaloga v obtoku 13.36M 13.36M 13.36M Skupna ponudba 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

Trenutna tržna kapitalizacija iAero Protocol LIQ je $ 1.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LIQ je 13.36M, skupna ponudba pa znaša 32215956.27944442. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.17M.