Odkrijte ključne vpoglede v GRASS ($GRASS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GRASS ($GRASS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $GRASS, raziščite ceno žetona $GRASS v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $GRASS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GRASS ($GRASS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $GRASS? Naša stran za napovedovanje cen $GRASS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

