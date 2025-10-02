Odkrijte ključne vpoglede v Good Entry (GOOD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOOD, raziščite ceno žetona GOOD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GOOD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Good Entry (GOOD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GOOD? Naša stran za napovedovanje cen GOOD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

