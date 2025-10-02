Odkrijte ključne vpoglede v GMT (GMT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GMT (GMT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.

What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST

When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GMT, raziščite ceno žetona GMT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov GMT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike GMT (GMT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

