Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GMT (GMT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GMT (GMT)
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens.
When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting.
What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST
Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function.
Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
Tokenomika GMT (GMT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GMT (GMT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GMT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GMT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GMT, raziščite ceno žetona GMT v živo!
