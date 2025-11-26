Kaj je GIFT

Tokenomika GIFT (GIFT) Odkrijte ključne vpoglede v GIFT (GIFT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen GIFT (GIFT) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GIFT (GIFT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 411.32K $ 411.32K $ 411.32K Skupna ponudba: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Razpoložljivi obtok: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 411.32K $ 411.32K $ 411.32K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.140837 $ 0.140837 $ 0.140837 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.118325 $ 0.118325 $ 0.118325 Trenutna cena: $ 0.130988 $ 0.130988 $ 0.130988 Preberite več o ceni GIFT (GIFT) Kupite GIFT zdaj!

Informacije o GIFT (GIFT) Uradna spletna stran: https://utribe.one

Tokenomika GIFT (GIFT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike GIFT (GIFT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov GIFT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GIFT. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko GIFT, raziščite ceno žetona GIFT v živo!

Napoved cene GIFT Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GIFT? Naša stran za napovedovanje cen GIFT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona GIFT zdaj!

