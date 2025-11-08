Današnja cena GIFT

Današnja cena kriptovalute GIFT (GIFT) v živo je $ 0.128568, s spremembo 0.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GIFT v USD je $ 0.128568 na GIFT.

Kriptovaluta GIFT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 403,722, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.14M GIFT. V zadnjih 24 urah se je GIFT trgovalo med $ 0.128079 (najnižje) in $ 0.12937 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.140837, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.118325.

V kratkoročni uspešnosti se je GIFT premaknil +0.00% v zadnji uri in -0.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije GIFT (GIFT)

Tržna kapitalizacija $ 403.72K$ 403.72K $ 403.72K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 403.72K$ 403.72K $ 403.72K Zaloga v obtoku 3.14M 3.14M 3.14M Skupna ponudba 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

Trenutna tržna kapitalizacija GIFT je $ 403.72K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GIFT je 3.14M, skupna ponudba pa znaša 3140135.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 403.72K.