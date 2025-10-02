Tokenomika FU (FU)
Informacije o FU (FU)
Fu is luck, a wild, wild ride. In your wallet, it’s all on your side! No Fu? Oh no! Life’s out of luck. Without it, you’re truly stuck! Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune’s sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet’s night.
Fu’s not just another coin in the sea, It’s the spark of joy in your crypto spree. Join the Fu journey, where luck’s yours to hold, And turn your wallet’s story into gold!
Tokenomika FU (FU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike FU (FU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FU, raziščite ceno žetona FU v živo!
Napoved cene FU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FU? Naša stran za napovedovanje cen FU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
