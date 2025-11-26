Tokenomika Freya Protocol (FREYA)

Odkrijte ključne vpoglede v Freya Protocol (FREYA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:47:55 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Freya Protocol (FREYA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Freya Protocol (FREYA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.90M
Skupna ponudba:
$ 548.60M
Razpoložljivi obtok:
$ 500.31M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.28M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.04563979
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00004021
Trenutna cena:
$ 0.00779243
Informacije o Freya Protocol (FREYA)

Uradna spletna stran:
https://linktr.ee/Freya_Starfall
Bela knjiga:
https://starfall-handbook.rosentica.jp/

Tokenomika Freya Protocol (FREYA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Freya Protocol (FREYA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FREYA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FREYA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FREYA, raziščite ceno žetona FREYA v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

