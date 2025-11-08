BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Freya Protocol v živo je 0.00970861 USD. Tržna kapitalizacija FREYA je 4,837,861 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FREYA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Freya Protocol Logotip

Freya Protocol Cena (FREYA)

Cena 1 FREYA v USD v živo:

$0.00970861
$0.00970861
+5.90%1D
Freya Protocol (FREYA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:03:09 (UTC+8)

Današnja cena Freya Protocol

Današnja cena kriptovalute Freya Protocol (FREYA) v živo je $ 0.00970861, s spremembo 6.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FREYA v USD je $ 0.00970861 na FREYA.

Kriptovaluta Freya Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,837,861, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.31M FREYA. V zadnjih 24 urah se je FREYA trgovalo med $ 0.00888492 (najnižje) in $ 0.00993253 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04563979, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FREYA premaknil -0.03% v zadnji uri in -15.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Freya Protocol (FREYA)

$ 4.84M
--
$ 5.30M
500.31M
548,599,973.8588991
Trenutna tržna kapitalizacija Freya Protocol je $ 4.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FREYA je 500.31M, skupna ponudba pa znaša 548599973.8588991. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.30M.

Zgodovina cene Freya Protocol, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00888492
24H Nizka
$ 0.00993253
24H Visoka

$ 0.00888492
$ 0.00993253
$ 0.04563979
$ 0
-0.03%

+6.11%

-15.47%

-15.47%

Zgodovina cen Freya Protocol (FREYA) v USD

Danes je bila sprememba cene Freya Protocol v USD $ +0.00055886.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Freya Protocol v USD $ -0.0025538954.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Freya Protocol v USD $ -0.0038080712.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Freya Protocol v USD $ -0.001423723762540495.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00055886+6.11%
30 dni$ -0.0025538954-26.30%
60 dni$ -0.0038080712-39.22%
90 dni$ -0.001423723762540495-12.78%

Napoved cene za kriptovaluto Freya Protocol

Napoved cene Freya Protocol (FREYA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FREYA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Freya Protocol (FREYA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Freya Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Freya Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FREYA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Freya Protocol.

Kaj je Freya Protocol (FREYA)

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Freya Protocol (FREYA)

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Freya Protocol

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Freya Protocol?
Če bi kriptovaluta Freya Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Freya Protocol.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:03:09 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Freya Protocol (FREYA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Freya Protocol

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.9260
$0.000035000
$0.26086
$1.583
$0.1838
