Današnja cena Freya Protocol

Današnja cena kriptovalute Freya Protocol (FREYA) v živo je $ 0.00970861, s spremembo 6.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FREYA v USD je $ 0.00970861 na FREYA.

Kriptovaluta Freya Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,837,861, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.31M FREYA. V zadnjih 24 urah se je FREYA trgovalo med $ 0.00888492 (najnižje) in $ 0.00993253 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.04563979, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je FREYA premaknil -0.03% v zadnji uri in -15.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Freya Protocol (FREYA)

Tržna kapitalizacija $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Zaloga v obtoku 500.31M 500.31M 500.31M Skupna ponudba 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Trenutna tržna kapitalizacija Freya Protocol je $ 4.84M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FREYA je 500.31M, skupna ponudba pa znaša 548599973.8588991. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.30M.