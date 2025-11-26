Kaj je FLO

Tokenomika in analiza cen Flo (FLO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Flo (FLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 86.57K $ 86.57K $ 86.57K Skupna ponudba: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Razpoložljivi obtok: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 96.19K $ 96.19K $ 96.19K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.232678 $ 0.232678 $ 0.232678 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00914541 $ 0.00914541 $ 0.00914541 Trenutna cena: $ 0.00961894 $ 0.00961894 $ 0.00961894 Preberite več o ceni Flo (FLO) Kupite FLO zdaj!

Informacije o Flo (FLO) Uradna spletna stran: https://www.floai.org

Tokenomika Flo (FLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Flo (FLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov FLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FLO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko FLO, raziščite ceno žetona FLO v živo!

Napoved cene FLO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FLO? Naša stran za napovedovanje cen FLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona FLO zdaj!

