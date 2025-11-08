Flo Cena (FLO)
Današnja cena kriptovalute Flo (FLO) v živo je $ 0.01153027, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLO v USD je $ 0.01153027 na FLO.
Kriptovaluta Flo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,772, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00M FLO. V zadnjih 24 urah se je FLO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.232678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01146444.
V kratkoročni uspešnosti se je FLO premaknil -- v zadnji uri in -25.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Flo je $ 103.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FLO je 9.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.30K.
--
--
-25.96%
-25.96%
Danes je bila sprememba cene Flo v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Flo v USD $ -0.0045151857.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Flo v USD $ -0.0092116364.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Flo v USD $ -0.04963397933005031.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ -0.0045151857
|-39.15%
|60 dni
|$ -0.0092116364
|-79.89%
|90 dni
|$ -0.04963397933005031
|-81.14%
Leta 2040 bi cena Flo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Flo lets you turn ideas into live products fast no coding needed. Create Web3 games, collectible platforms, DApps, and more with ease.
Our new freelance platform helps you find and hire designers, developers, and assistants right on Flo. Build, grow your team, and bring your project to life all in one place.
Everything on Flo is powered by our native token, $FLO. It’s one of the main currencies on the platform, unlocking discounts and exclusive benefits for users.
With $FLO, you can build, hire, and even advertise your projects across the Web3 platform — all while staying connected within the Flo ecosystem.
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
