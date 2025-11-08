Današnja cena Flo

Današnja cena kriptovalute Flo (FLO) v živo je $ 0.01153027, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLO v USD je $ 0.01153027 na FLO.

Kriptovaluta Flo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,772, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00M FLO. V zadnjih 24 urah se je FLO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.232678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01146444.

V kratkoročni uspešnosti se je FLO premaknil -- v zadnji uri in -25.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Flo (FLO)

Tržna kapitalizacija $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 115.30K$ 115.30K $ 115.30K Zaloga v obtoku 9.00M 9.00M 9.00M Skupna ponudba 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Flo je $ 103.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FLO je 9.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.30K.