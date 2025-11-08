BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Flo v živo je 0.01153027 USD. Tržna kapitalizacija FLO je 103,772 USD. Spremljajte posodobitve cen iz FLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o FLO

Informacije o ceni FLO

Kaj je FLO

Uradna spletna stran FLO

Tokenomika FLO

Napoved cen FLO

Flo Logotip

Flo Cena (FLO)

Nerazporejeno

Cena 1 FLO v USD v živo:

$0.01153027
$0.01153027
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Flo (FLO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:40:33 (UTC+8)

Današnja cena Flo

Današnja cena kriptovalute Flo (FLO) v živo je $ 0.01153027, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz FLO v USD je $ 0.01153027 na FLO.

Kriptovaluta Flo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 103,772, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 9.00M FLO. V zadnjih 24 urah se je FLO trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.232678, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01146444.

V kratkoročni uspešnosti se je FLO premaknil -- v zadnji uri in -25.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Flo (FLO)

$ 103.77K
$ 103.77K

--
--

$ 115.30K
$ 115.30K

9.00M
9.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Flo je $ 103.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FLO je 9.00M, skupna ponudba pa znaša 10000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 115.30K.

Zgodovina cene Flo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.232678
$ 0.232678

$ 0.01146444
$ 0.01146444

--

--

-25.96%

-25.96%

Zgodovina cen Flo (FLO) v USD

Danes je bila sprememba cene Flo v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Flo v USD $ -0.0045151857.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Flo v USD $ -0.0092116364.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Flo v USD $ -0.04963397933005031.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.0045151857-39.15%
60 dni$ -0.0092116364-79.89%
90 dni$ -0.04963397933005031-81.14%

Napoved cene za kriptovaluto Flo

Napoved cene Flo (FLO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena FLO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Flo (FLO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Flo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Flo v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen FLO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Flo.

Kaj je Flo (FLO)

Flo lets you turn ideas into live products fast no coding needed. Create Web3 games, collectible platforms, DApps, and more with ease.

Our new freelance platform helps you find and hire designers, developers, and assistants right on Flo. Build, grow your team, and bring your project to life all in one place.

Everything on Flo is powered by our native token, $FLO. It’s one of the main currencies on the platform, unlocking discounts and exclusive benefits for users.

With $FLO, you can build, hire, and even advertise your projects across the Web3 platform — all while staying connected within the Flo ecosystem.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Flo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Flo?
Če bi kriptovaluta Flo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Flo.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:40:33 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Flo (FLO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Flo

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.6100

$0.26430

$1.619

$0.000009800

$0.1803

