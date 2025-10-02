Odkrijte ključne vpoglede v ETF The Token (ETF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What’s next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ETF, raziščite ceno žetona ETF v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ETF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ETF The Token (ETF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

