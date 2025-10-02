Tokenomika ellow (Y)
Tokenomika in analiza cen ellow (Y)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ellow (Y), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ellow (Y)
Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger.
Tokenomika ellow (Y): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ellow (Y) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov Y, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov Y.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko Y, raziščite ceno žetona Y v živo!
Napoved cene Y
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal Y? Naša stran za napovedovanje cen Y združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti