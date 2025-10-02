Odkrijte ključne vpoglede v ellow (Y), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ellow (Y), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Yellow is a meme token launched on bnbchain, which is launched from fourmeme. $Y token has no utility so far. It aims to use yellow elements for secondary creation and viral spread. Since Binance's elements are mainly yellow, the goal of $Y is to build a community that likes yellow. By sharing memes and art related to yellow,brings Y token holders together closely. This is a PVE social experiment and also a performance art, to see whether the community can make a project better and whether it can make a yellow circle bigger and bigger.

Zdaj, ko razumete tokenomiko Y, raziščite ceno žetona Y v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov Y, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ellow (Y) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal Y? Naša stran za napovedovanje cen Y združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

