Tokenomika Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v Elixir Staked deUSD (SDEUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:59:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Elixir Staked deUSD (SDEUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 47.55M
Skupna ponudba:
$ 44.80M
Razpoložljivi obtok:
$ 44.80M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 47.55M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.2
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.593515
Trenutna cena:
$ 1.061
Informacije o Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi.

sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Uradna spletna stran:
https://www.elixir.xyz/deusd
Bela knjiga:
https://docs.elixir.xyz/deusd

Tokenomika Elixir Staked deUSD (SDEUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Elixir Staked deUSD (SDEUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SDEUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SDEUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SDEUSD, raziščite ceno žetona SDEUSD v živo!

Napoved cene SDEUSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SDEUSD? Naša stran za napovedovanje cen SDEUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

