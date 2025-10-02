Tokenomika Einsteinium (EMC2)

Tokenomika Einsteinium (EMC2)

Odkrijte ključne vpoglede v Einsteinium (EMC2), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:21:30 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Einsteinium (EMC2)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Einsteinium (EMC2), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 35.24K
$ 35.24K$ 35.24K
Skupna ponudba:
$ 245.47M
$ 245.47M$ 245.47M
Razpoložljivi obtok:
$ 226.94M
$ 226.94M$ 226.94M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 38.12K
$ 38.12K$ 38.12K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2.58
$ 2.58$ 2.58
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00015527
$ 0.00015527$ 0.00015527

Informacije o Einsteinium (EMC2)

Einsteinium (EMC2) is a new cryptocoin with the tagline "Cryptocurrency with Wormholes".

The goal of Einsteinium is to help invest in the future and fund scientific researches. The Einsteinium Foundation is setup to help raise funds from the community to fund interesting scientific projects.

Einsteinium claims no coins have been pre-mined since its inception. It is powered by the Kimoto Gravity Well to ensure fair difficulty adjustment to protect themself from heavy weight miners.

In order to fund the Einsteinium Foundation, all mined blocks will make a compulsory 2.5% donation to the foundation fund. The community will then vote as to which scientific project should be funded.

EMC2 coin has wallet for all major platform which includes Windows, Mac, and Android.

Uradna spletna stran:
https://www.emc2.foundation/

Tokenomika Einsteinium (EMC2): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Einsteinium (EMC2) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov EMC2, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EMC2.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko EMC2, raziščite ceno žetona EMC2 v živo!

Napoved cene EMC2

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EMC2? Naša stran za napovedovanje cen EMC2 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti