Tokenomika EIGENCODE (CODE)

Odkrijte ključne vpoglede v EIGENCODE (CODE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:21:22 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen EIGENCODE (CODE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EIGENCODE (CODE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 62.29K
Skupna ponudba:
$ 999.96M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.96M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 62.29K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00111207
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o EIGENCODE (CODE)

We guarantee performance beyond the current market standard for CLIs. Having Eigencode written completely in Rust grants it excellent performance optimization.

We uniquely differentiate ourselves by having not only multi-model support with the ability for users to insert multiple API keys from their favorite AI providers, but we also offer complete local model support so users can run local models for the tasks that are more data privacy sensitive and use Eigencode offline

|We also offer parallel coding with concurrency and threading where you can run multiple models in parallel with each other on various tasks if desired - we have more features as well you can read about on our website, Eigencode has been made with the goal of being the most powerful CLI tool in the world and we intend on upholding that promise

Eigencode is also completely free to use and can be installed and run straight away - our meme coin works as a unique product incentive that allows for us to dedicate resources to everything Eigencode should need in the future for ensuring our product remains ahead of the curve.

Uradna spletna stran:
https://www.eigencode.dev/
Bela knjiga:
https://www.eigencode.dev/docs/white-paper

Tokenomika EIGENCODE (CODE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike EIGENCODE (CODE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CODE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CODE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CODE, raziščite ceno žetona CODE v živo!

Napoved cene CODE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CODE? Naša stran za napovedovanje cen CODE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

