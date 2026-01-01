Tokenomika CharacterX (CAI)
Tokenomika in analiza cen CharacterX (CAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CharacterX (CAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CharacterX (CAI)
CAI is Web3's leading AI infrastructure, enabling tens of millions of autonomous agents to transform governance, entertainment, and commerce. By combining advanced fine-tuned LLMs, multi-modal intelligence, and tokenized economies, CAI powers agent-driven ecosystems across multiple platforms. Currently, CAI supports over 10M AI agents serving 100M+ users, and continually trending up.
Tokenomika CharacterX (CAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CharacterX (CAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CAI, raziščite ceno žetona CAI v živo!
Kako kupiti CAI
Želite v svoj portfelj dodati CharacterX (CAI)?
Zgodovina cen CharacterX (CAI)
Analiza zgodovine cen CAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene CAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CAI? Naša stran za napovedovanje cen CAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.


Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite CharacterX (CAI)
Znesek
1 CAI = 0.04613 USD
Trgujte CharacterX (CAI)
