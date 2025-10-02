Tokenomika Eddie Seal (EDSE)
Tokenomika in analiza cen Eddie Seal (EDSE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Eddie Seal (EDSE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Eddie Seal (EDSE)
Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix.
Tokenomika Eddie Seal (EDSE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Eddie Seal (EDSE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EDSE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EDSE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EDSE, raziščite ceno žetona EDSE v živo!
Napoved cene EDSE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EDSE? Naša stran za napovedovanje cen EDSE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
