Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za EarthByt (EBYT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

A climate friendly deflationary token on the Binance Smart chain. Rewarding tokenomics for holders, liquidity, emissions reductions, and global soil restoration. Capped supply with burn, anti-whale wallet limit and innovative carbon fee. Community voting on charity awards.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EBYT? Naša stran za napovedovanje cen EBYT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

