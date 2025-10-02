Tokenomika dTRINITY USD (DUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v dTRINITY USD (DUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:18:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen dTRINITY USD (DUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za dTRINITY USD (DUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.12M
Skupna ponudba:
$ 2.13M
Razpoložljivi obtok:
$ 2.13M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.12M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.046
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.968313
Trenutna cena:
$ 0.998354
Informacije o dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

Uradna spletna stran:
https://dtrinity.org
Bela knjiga:
https://docs.dtrinity.org

Tokenomika dTRINITY USD (DUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike dTRINITY USD (DUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DUSD, raziščite ceno žetona DUSD v živo!

Napoved cene DUSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DUSD? Naša stran za napovedovanje cen DUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

