Tokenomika DragonWifBeard (DWB)
Tokenomika in analiza cen DragonWifBeard (DWB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DragonWifBeard (DWB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o DragonWifBeard (DWB)
Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon!
More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.
Tokenomika DragonWifBeard (DWB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike DragonWifBeard (DWB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DWB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DWB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DWB, raziščite ceno žetona DWB v živo!
Napoved cene DWB
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DWB? Naša stran za napovedovanje cen DWB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
