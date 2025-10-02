Odkrijte ključne vpoglede v DragonWifBeard (DWB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DragonWifBeard (DWB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DWB, raziščite ceno žetona DWB v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DWB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DragonWifBeard (DWB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DWB? Naša stran za napovedovanje cen DWB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

