Tokenomika DOSE (DOSE)

Odkrijte ključne vpoglede v DOSE (DOSE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:24:17 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DOSE (DOSE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DOSE (DOSE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.04M
$ 1.04M
Skupna ponudba:
$ 5.00B
$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.27B
$ 3.27B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.59M
$ 1.59M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.373235
$ 0.373235
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00031935
$ 0.00031935

Informacije o DOSE (DOSE)

DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes.

Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure.

Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.

Uradna spletna stran:
https://www.dosetoken.com/

Tokenomika DOSE (DOSE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DOSE (DOSE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DOSE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DOSE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DOSE, raziščite ceno žetona DOSE v živo!

Napoved cene DOSE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DOSE? Naša stran za napovedovanje cen DOSE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

