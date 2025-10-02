Tokenomika Dero (DERO)

Odkrijte ključne vpoglede v Dero (DERO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:48:49 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Dero (DERO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dero (DERO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.95M
$ 4.95M
Skupna ponudba:
$ 18.40M
$ 18.40M
Razpoložljivi obtok:
$ 12.68M
$ 12.68M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.18M
$ 7.18M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 27.29
$ 27.29
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.24505
$ 0.24505
Trenutna cena:
$ 0.390191
$ 0.390191

Informacije o Dero (DERO)

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability.

Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP).

Stargate also comes with some convenient features including:

  • Homomorphic encryption account model
  • Human-readable addresses (usernames)
  • Efficient and decentralized proof-of-work mining
  • Instant coin and token balance syncing
  • Native token transfers via wallet
  • Support for both public and private token smart contracts
  • Web socket support for connectivity with decentralized applications
  • Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)
  • Blockchain pruning (light nodes)
  • Fixed supply with halving
Uradna spletna stran:
https://dero.io/
Bela knjiga:
https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md

Tokenomika Dero (DERO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dero (DERO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DERO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DERO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DERO, raziščite ceno žetona DERO v živo!

