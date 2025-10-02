Tokenomika Crypto Unicorns (CU)
Tokenomika in analiza cen Crypto Unicorns (CU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crypto Unicorns (CU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Crypto Unicorns (CU)
Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including:
- Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU.
- Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards!
- Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!.
- Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige.
- Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP).
- Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon!
- Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events.
- Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop.
- Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup.
- Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests.
- Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.
Tokenomika Crypto Unicorns (CU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Crypto Unicorns (CU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CU, raziščite ceno žetona CU v živo!
Napoved cene CU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CU? Naša stran za napovedovanje cen CU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti