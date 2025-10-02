Tokenomika Cryfi (CRYFI)

Tokenomika Cryfi (CRYFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Cryfi (CRYFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:34:30 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cryfi (CRYFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cryfi (CRYFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 47.58K
$ 47.58K$ 47.58K
Skupna ponudba:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 47.58K
$ 47.58K$ 47.58K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place.

What makes it different?

  • Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.
  • Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.
  • Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.
  • Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.
Uradna spletna stran:
https://cryfi.app/
Bela knjiga:
https://cryfi.gitbook.io/cryfi

Tokenomika Cryfi (CRYFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cryfi (CRYFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRYFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRYFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRYFI, raziščite ceno žetona CRYFI v živo!

Napoved cene CRYFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRYFI? Naša stran za napovedovanje cen CRYFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti