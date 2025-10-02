Tokenomika Crashout (CRASHOUT)

Tokenomika Crashout (CRASHOUT)

Odkrijte ključne vpoglede v Crashout (CRASHOUT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:09:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Crashout (CRASHOUT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crashout (CRASHOUT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 843.97K
$ 843.97K$ 843.97K
Skupna ponudba:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 843.97K
$ 843.97K$ 843.97K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01390293
$ 0.01390293$ 0.01390293
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00084399
$ 0.00084399$ 0.00084399

Informacije o Crashout (CRASHOUT)

Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement.

Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline.

At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc.

The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc).

Crashout is a bet on the growth of social media.

Crashout is a bet on content creators.

Crashout is a bet on zoomers.

Crashout is a bet on the internet.

Uradna spletna stran:
https://crashoutsol.xyz/

Tokenomika Crashout (CRASHOUT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Crashout (CRASHOUT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRASHOUT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRASHOUT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRASHOUT, raziščite ceno žetona CRASHOUT v živo!

Napoved cene CRASHOUT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRASHOUT? Naša stran za napovedovanje cen CRASHOUT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti