Odkrijte ključne vpoglede v Crappy Bird CTO (CRAPPY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crappy Bird CTO (CRAPPY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains.

Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRAPPY, raziščite ceno žetona CRAPPY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CRAPPY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Crappy Bird CTO (CRAPPY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRAPPY? Naša stran za napovedovanje cen CRAPPY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.