Tokenomika Crappy Bird CTO (CRAPPY)
Tokenomika in analiza cen Crappy Bird CTO (CRAPPY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crappy Bird CTO (CRAPPY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Crappy Bird CTO (CRAPPY)
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0.
It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains.
Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
Tokenomika Crappy Bird CTO (CRAPPY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Crappy Bird CTO (CRAPPY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CRAPPY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRAPPY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CRAPPY, raziščite ceno žetona CRAPPY v živo!
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti