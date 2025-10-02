Tokenomika cr0w by Virtuals (CROW)

Odkrijte ključne vpoglede v cr0w by Virtuals (CROW), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:09:24 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen cr0w by Virtuals (CROW)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za cr0w by Virtuals (CROW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 66.52K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 967.47M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 68.76K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02626172
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003814
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o cr0w by Virtuals (CROW)

cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders.

Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal.

Uradna spletna stran:
https://app.virtuals.io/virtuals/16445
Bela knjiga:
https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper

Tokenomika cr0w by Virtuals (CROW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike cr0w by Virtuals (CROW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CROW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CROW.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CROW, raziščite ceno žetona CROW v živo!

Napoved cene CROW

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CROW? Naša stran za napovedovanje cen CROW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

