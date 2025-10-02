Tokenomika Cosanta (COSA)

Tokenomika Cosanta (COSA)

Odkrijte ključne vpoglede v Cosanta (COSA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:09:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cosanta (COSA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cosanta (COSA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 875.65K
Skupna ponudba:
$ 369.62K
Razpoložljivi obtok:
$ 369.62K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 875.65K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 11.71
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.19178
Trenutna cena:
$ 2.37
Informacije o Cosanta (COSA)

What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network.

What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project

History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project

What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins

What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too

Uradna spletna stran:
https://cosanta.net/
Bela knjiga:
https://cosanta.net/en#about

Tokenomika Cosanta (COSA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cosanta (COSA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov COSA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov COSA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko COSA, raziščite ceno žetona COSA v živo!

Napoved cene COSA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COSA? Naša stran za napovedovanje cen COSA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

