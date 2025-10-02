Tokenomika Coinzix Token (ZIX)
Tokenomika in analiza cen Coinzix Token (ZIX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Coinzix Token (ZIX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Coinzix Token (ZIX)
COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services.
The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy.
While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe.
Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations.
Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner.
COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad.
ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform.
Tokenomika Coinzix Token (ZIX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Coinzix Token (ZIX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ZIX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ZIX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ZIX, raziščite ceno žetona ZIX v živo!
