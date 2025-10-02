Odkrijte ključne vpoglede v COINE (COINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.

Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains.

