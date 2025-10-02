Tokenomika COINE (COINE)

Tokenomika COINE (COINE)

Odkrijte ključne vpoglede v COINE (COINE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen COINE (COINE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za COINE (COINE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Informacije o COINE (COINE)

Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains.

Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.

Uradna spletna stran:
https://coine.io/

Tokenomika COINE (COINE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike COINE (COINE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov COINE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov COINE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

